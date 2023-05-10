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Лига чемпионов

Грилиш рассказал о сообщении мамы перед матчем с «Реалом»

10 Мая 2023 • 07:04 Комментировать

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш пообщался с представителями СМИ после первого матча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Перед матчем мама написала мне: «Джек, ты всегда мечтал о таких матчах». Это действительно так. Хочется ущипнуть себя, ведь играю в полуфинале Лиги чемпионов на глазах у всего мира. Я вообще не нервничал, но мне не верилось, что это происходит», - рассказал хавбек в интервью BT Sport.

Ответный поединок между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдет в Манчестере 17 мая. Победитель противостояния выйдет в финал ЛЧ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Джек Грилиш
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