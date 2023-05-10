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Лига чемпионов

Рюдигер высказался о ничьей с «Манчестер Сити»

10 Мая 2023 • 06:58 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поведал о настрое своей команды на ответный матч против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«По итогу все было не так и опасно. У соперника было владение мячом, но мы это ожидали. Уверены ли мы в себе перед ответным матчем? Мы – «Реал», поэтому уверены всегда», - передает слова немецкого футболиста Beln Sports.

Первый матч состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. Ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Манчестере на арене «Этихад» 17 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Антонио Рюдигер
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