Рюдигер высказался о ничьей с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поведал о настрое своей команды на ответный матч против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«По итогу все было не так и опасно. У соперника было владение мячом, но мы это ожидали. Уверены ли мы в себе перед ответным матчем? Мы – «Реал», поэтому уверены всегда», - передает слова немецкого футболиста Beln Sports.

Первый матч состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. Ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Манчестере на арене «Этихад» 17 мая.