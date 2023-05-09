Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Симоне Индзаги: «Страха нет, есть желание быть в финале»

09 Мая 2023 • 23:48 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 3.20 X 3.20 2 2.50
Через 20 ч. 45 мин.

Наставник итальянского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что не испытывает страха накануне полуфинала Лиги чемпионов - миланскому клубу нечасто удается подняться так высоко в самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Завтра «Интеру» предстоит сразиться там с земляками из «Милана».

- Финал - это мечта, как и в 2010? Мы не должны бояться, страха нет, есть желание обнять наших фанатов, как мы это делали в прошлые месяцы. У нас есть команда, и я надеюсь, что мы будем в финале, - цитирует слова наставника «Интера» итальянское новостное агентство ITASportPress.

В 2010 году «Интер» победил в финале. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
1
2.75 3.45 2.60
Видео
10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.20 3.20 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
01:12 · Лига чемпионов
Талалаев: «Говорили, «Манчестер Сити» разорвёт оборону «Реала», но где был Холанн?»
00:41 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Всё решится у нас дома» 2
00:41 · Лига чемпионов
Винисиус стал третьим самым молодым южноамериканцем, забившим 15 голов в ЛЧ
00:34 · Лига чемпионов
Оуэн: «Думаю, что в «Манчестер Сити» восхищены таким результатом»
00:33 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» мог стать первым английским клубом, дважды обыгравшим «Реал» в Мадриде
00:29 · Лига чемпионов
Анчелотти прокомментировал ничью с «Манчестер Сити»
00:26 · Лига чемпионов
Анчелотти и Гвардиола впервые сыграли друг против друга вничью
00:19 · Лига чемпионов
Де Брёйне – лучший игрок матча «Реал» - «Манчестер Сити» 3
00:11 · Лига чемпионов
«Реал» и «Манчестер Сити» обыгрывали друг друга в еврокубках одинаковое число раз
09 Мая
23:54 · Лига чемпионов
Уоддл: «Манчестер Сити» счастлив ничьей»
23:48 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Страха нет, есть желание быть в финале»
23:45 · Лига чемпионов
Де Брёйне забивает в первых полуфиналах ЛЧ третий год кряду
23:39 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» останется без выездной поддержки на следующем матче в еврокубках
23:38 · Лига чемпионов
Рио Фердинанд: «Это большая, большая игра»
23:30 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Однажды мы обязательно сделаем это»
Все новости
Рекомендуем