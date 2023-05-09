Симоне Индзаги: «Страха нет, есть желание быть в финале»

Наставник итальянского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что не испытывает страха накануне полуфинала Лиги чемпионов - миланскому клубу нечасто удается подняться так высоко в самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Завтра «Интеру» предстоит сразиться там с земляками из «Милана».

- Финал - это мечта, как и в 2010? Мы не должны бояться, страха нет, есть желание обнять наших фанатов, как мы это делали в прошлые месяцы. У нас есть команда, и я надеюсь, что мы будем в финале, - цитирует слова наставника «Интера» итальянское новостное агентство ITASportPress.

В 2010 году «Интер» победил в финале.