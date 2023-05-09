Жиру высказался о предстоящем матче против «Интера»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

Француз отметил, что «Сан-Сиро» является особенным местом, особенно, когда это дерби против «Интера», к тому же можно добавить престиж Лиги чемпионов.

«Я также помню поражение в Суперкубке, где они действительно доминировали. Это прямо-таки засело у меня в голове. Мы должны быть на высоте», - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что миланское дерби состоится завтра, 10 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.