​Симоне Индзаги: «Каждый матч - отдельная история»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал слова Стефано Пиоли, своего коллеги из «Милана», который заявил, что считает своих оппонентов фаворитами противостояния в полуфинале Лиги чемпионов - самого престижного турнира футбольной Европы. Он не считает подобное мнение убедительным.

- Пиоли сказал, что «Интер» - фаворит? Фаворит, не фаворит, это не важно, каждый матч - это вещь в себе, отдельная история, -цитирует слова Индзаги итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Милан» и «Интер» сойдутся в своем первом полуфинальном матче завтра, десятого мая.