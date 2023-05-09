Пальюка: «Полуфинал будет тактическим»

Бывший голкипер миланского «Интера» Джанлука Пальюка поделился своим мнением о предстоящем матче между «Интером» и «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов. Пальюка, защищавший цвета «Интера» в 90-е годы прошлого столетия, считает, что игры будут очень осторожными, тактическими.

- Считаю, что игры будут тактическими. Обе команды будут действовать сбалансировано. Точно могу сказать - в другом полуфинале все будет иначе! - уверен Пальюка, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последний раз «Интер» побеждал в Лиге чемпионов в 2010 году, «Милан» - в 2007.