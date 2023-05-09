Колыванов не смог выделить фаворита в матче «Милан» - «Интер»

Бывший футболист «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги чемпионов «Милан» - «Интер».

«Интер» проводит хороший сезон, поэтому не могу однозначно сказать, что «Милан» будет фаворитом. Две команды играющие, они в любое время могут реализовать свои моменты. Ожидаю остросюжетную игру с большим количеством мячей!» — приводит слова Колыванова Sport24.

Встреча между «Миланом» и «Интером» пройдет завтра, 10 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.