​Хельвег: «Буду болеть за «Милан»

Бывший защитник итальянского «Милана» Томас Хельвег, выступавший за клуб с 1998 по 2003 год, признался, что в полуфинале Лиги чемпионов будет болеть за «Милан», хотя в его игровой карьере был и сезон в «Интере», причем сразу после «Милана» - 2003/2004.

- У меня не было никкких проблем с «Интером», но как можно забыть пять лет в футболке «Милана» и победу в Лиге чемпионов?! Конечно, я буду болеть за «Милан». Но если «Интер» выйдет в финал, я буду болеть за «Интер». Короче, болеть за итальянский футбол, - цитирует слова датчанина Хельвега итальянское новостное агентство ITASportPress.