Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Хельвег: «Буду болеть за «Милан»

09 Мая 2023 • 20:37 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 3.25 X 3.15 2 2.50
Через 23 ч. 51 мин.

Бывший защитник итальянского «Милана» Томас Хельвег, выступавший за клуб с 1998 по 2003 год, признался, что в полуфинале Лиги чемпионов будет болеть за «Милан», хотя в его игровой карьере был и сезон в «Интере», причем сразу после «Милана» - 2003/2004.

- У меня не было никкких проблем с «Интером», но как можно забыть пять лет в футболке «Милана» и победу в Лиге чемпионов?! Конечно, я буду болеть за «Милан». Но если «Интер» выйдет в финал, я буду болеть за «Интер». Короче, болеть за итальянский футбол, - цитирует слова датчанина Хельвега итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Томас Хельвег
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
8 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
2.75 3.45 2.60
Видео
10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.25 3.15 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Мая
22:02 · Англия. Премьер-лига
Минин: «Манчестер Сити» в этом сезоне возьмёт три трофея»
21:55 · Лига чемпионов
Корнеев оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал»
21:49 · Лига чемпионов
Пальюка: «Полуфинал будет тактическим»
21:30 · Лига чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 4
21:28 · Лига чемпионов
Колыванов не смог выделить фаворита в матче «Милан» - «Интер»
20:39 · Лига чемпионов
Мерсон: «Манчестер Сити» выиграет «Реал», если остановит Винисиуса»
20:38 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» озвучил состав на битву с «Реалом» в Лиге чемпионов
20:37 · Лига чемпионов
​Хельвег: «Буду болеть за «Милан»
20:07 · Лига чемпионов
Дьяков: «Манчестер Сити – фаворит пары, игроки «Реала» не молодеют»
20:07 · Лига чемпионов
Модрич - в основе: «Реал» объявил состав на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
16:40 · Лига чемпионов
Родриго: «Для меня многое значит то, что я превзошёл Роналдо»
16:32 · Лига чемпионов
«Можем повторить»: Анчелотти согласен на пять пропущенных голов от «Манчестер Сити»
16:23 · Лига чемпионов
Защитник «Манчестер Сити» не поехал на игру с «Реалом»
15:54 · Италия. Серия А
Пиоли не исключил участие Леау в первом матче с «Интером»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Макманаман: «Манчестер Сити» будет фаворитом в матчах с «Реалом», но это Лига чемпионов»
Все новости
Рекомендуем