Левандовски связывает большие надежды со следующей Лигой чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Барселона» осенью не смогла выйти из группы, пропустив вперёд «Баварию» и «Интер».

«Надеюсь, в следующем сезоне дела в Лиге чемпионов пойдут лучше. В первой половине сезона было ещё слишком рано. Лично для меня тоже. Игры против «Баварии» были для меня слишком эмоциональными и, следовательно, слишком сложными. Теперь, после опыта двух игр, было бы проще.

Если бы групповой этап проходил на три месяца позже, мы были бы более подготовленными, чем перед чемпионатом мира. Так что я надеюсь, что в следующем сезоне мы выступим лучше», - слова Левандовски приводит портал Goal со ссылкой на немецкий Ran.