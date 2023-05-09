Генич дал прогноз на матч «Реал» - «Манчестер Сити»

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле примет «Манчестер Сити». Своим мнением по этому поединку поделился комментатор Константин Генич.

«Когда мы говорим о такой паре, то в первую очередь думаем о голах. Вариант «обе забьют» напрашивается в этой игре. Голы должны быть. Холанн против Бензема - это просто топ атакующего футбола», - передает слова Константина издание «РБ Спорт».

Матч «Реал» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.