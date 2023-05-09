Булыкин оценил шансы в паре «Реал» - «Манчестер Сити»

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился мнением о противостоянии мадридского «Реала» и английского «Манчестер Сити» в ½ финала Лиги чемпионов.

«Считаю, что у англичан больше шансов выйти в финал в этом году. Но и «Реал» может повторить свой успех. Футбол непредсказуем, за это мы его любим», - передает слова Дмитрия Vprognoze.ru.

Напомним, что в прошлом сезоне команды встречались на стадии полуфинала. Тогда по итогам двух матчей сильнее оказался «Реал» - 6:5.

Первый поединок состоится в Мадриде сегодня, 9 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.