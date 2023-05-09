Макелеле назвал фаворита пары «Реал» - «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле оценил расклад сил в противостоянии мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«В лице Эрлинга Холанна «Сити» получил нападающего, которого им так не хватало. По моему мнению, английский клуб фаворит в этой паре. 51 на 49 в пользу команды Хосепа Гвардиолы», - передает слова Макелеле Il Tirreno.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 9 мая. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию матча организует Liveresult.ru.