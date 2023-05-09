Родри - о матче с «Реалом»: «В футболе всегда есть возможность отомстить»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес пообщался с представителями СМИ в преддверии противостояния с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

«В футболе всегда есть возможность отомстить. Всегда можно учиться на прошлом опыте. «Манчестер Сити» снова здесь, мы будем сражаться с дополнительной мотивацией. В нынешнем сезоне команда показывает отличную игру», - передает слова полузащитника City Zone.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет во вторник, 9 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на среду, 17 мая.