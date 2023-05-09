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Лига чемпионов

Кроос поделился ожиданиями от матча «Реала» против «Манчестер Сити»

09 Мая 2023 • 07:36 Комментировать

Звездный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос дал комментарий в преддверии первого матча против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Нужно хорошо обороняться против команды, которая способна забить 3-4 мяча за матч. У команд Гвардиолы свой стиль, они знают, как должен проходить поединок. Его команды всегда прогрессируют и любят владеть мячом. «Реалу» предстоит встреча с очень сильным соперником», - цитирует немецкого футболиста пресс-служба «горожан».

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая, начало запланировано в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Тони Кроос
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09.05.23 в 22:00
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