Кроос поделился ожиданиями от матча «Реала» против «Манчестер Сити»

Звездный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос дал комментарий в преддверии первого матча против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Нужно хорошо обороняться против команды, которая способна забить 3-4 мяча за матч. У команд Гвардиолы свой стиль, они знают, как должен проходить поединок. Его команды всегда прогрессируют и любят владеть мячом. «Реалу» предстоит встреча с очень сильным соперником», - цитирует немецкого футболиста пресс-служба «горожан».

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая, начало запланировано в 22:00 мск.