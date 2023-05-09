Селюк: «Проклятие снято, «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов с Гвардиолой»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о своих словах о проклятии шаманов, которое не позволяет Хосепу Гвардиоле победить в Лиге чемпионов вместе с «Манчестер Сити».

«Проклятие снято. «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов с Гвардиолой. Они сделают это в ближайшие несколько лет», - передает слова Дмитрия британский таблоид The Mirror.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» вышел в полуфинал, где поборется за путевку в финал с мадридским «Реалом». Первый матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 9 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.