Родриго признался, что в «Реале» говорят о Холанне

В полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сразиться с «Манчестер Сити». В составе английской команды блистает Эрлинг Холанн, который забил уже 51 гол в нынешнем сезоне. О норвежском форварде высказался Родриго из «Реала».

«Больше всего в раздевалке мы говорим о Холанне. Он очень много забивает, и никто не знает, как его остановить. Надеюсь, он не забьёт нам», - сказал Родриго, чьи слова приводит RTVE.

Первый полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт во вторник, 9 мая. Команды сыграют в Мадриде на поле «Сантьяго Бернабеу». Ответная игра состоится спустя восемь дней.