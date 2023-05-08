Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Родриго признался, что в «Реале» говорят о Холанне

08 Мая 2023 • 16:46 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 3.20 X 3.20 2 2.50
10.05 22:00

В полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сразиться с «Манчестер Сити». В составе английской команды блистает Эрлинг Холанн, который забил уже 51 гол в нынешнем сезоне. О норвежском форварде высказался Родриго из «Реала».

«Больше всего в раздевалке мы говорим о Холанне. Он очень много забивает, и никто не знает, как его остановить. Надеюсь, он не забьёт нам», - сказал Родриго, чьи слова приводит RTVE.

Первый полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт во вторник, 9 мая. Команды сыграют в Мадриде на поле «Сантьяго Бернабеу». Ответная игра состоится спустя восемь дней.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Мая
16:53 · Лига чемпионов
Гвардиола – о Холанне: «Я тоже пью волшебное зелье, но не забиваю 50 голов»
16:46 · Лига чемпионов
Родриго признался, что в «Реале» говорят о Холанне
16:33 · Лига чемпионов
Назначены судьи на матч Лиги чемпионов «Милан» - «Интер»
14:43 · Лига чемпионов
Леау может пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов
14:31 · Лига чемпионов
Бернарду Силва знает, в чём секрет «Реала»
13:17 · Лига чемпионов
Платини: «ВАР убивает судей» 1
12:54 · Лига чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 9 мая 2023
07 Мая
19:58 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Милана» - о полуфинале Лиги чемпионов: «Это фантастика»
17:15 · Лига чемпионов
Начо: «Манчестер Сити» — фаворит? В прошлом году на нас тоже никто не ставил
14:28 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» уничтожит «Реал» - Руни 1
13:11 · Лига чемпионов
Бернарду Силва заявил, что «Манчестер Сити» не боится «Реал»
12:14 · Лига чемпионов
Назван главный судья матча «Реал» - «Манчестер Сити»
12:01 · Лига чемпионов
Вальверде: Не знаю, как «Реал» будет играть с «Манчестер Сити», я очень устал 2
06 Мая
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» подошёл к битве с «Реалом» с серией из 20 игр без поражений 3
16:23 · Италия. Серия А
Удар по «Милану»: Леау травмировался перед полуфиналом Лиги чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем