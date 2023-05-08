Назначены судьи на матч Лиги чемпионов «Милан» - «Интер»

На страницах официального сайта УЕФА была обнародована информация о судейских назначениях на первый полуфинал Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». В поле будет трудиться бригада, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. У мониторов помогать арбитрам будут Хуан Мартинес Мунуэра (ВАР) и Алехандро Эрнандес (АВАР).

Отметим, что вся бригада арбитров представляет Испанию.

Матч между «Миланом» и «Интером» пройдёт в ближайшую среду, 10 мая. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Сан-Сиро» услышат в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится через шесть дней.