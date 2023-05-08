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Лига чемпионов

Леау может пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов

08 Мая 2023 • 14:43 Комментировать
Милан
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Интер Милан
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10.05 22:00

«Милан» потерял нападающего Рафаэла Леау из-за травмы. Португалец получил повреждение в субботнем матче итальянской Серии А против «Лацио».

Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, Леау рискует пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов против «Интера». Травма не слишком серьёзная, но за состоянием игрока в ближайшие дни будут пристально наблюдать медики. Решение о том, сыграет ли Леау в среду, будет приниматься в самый последний момент.

Ранее сам Леау анонсировал скорое возвращение в строй.

Матч «Милан» - «Интер» стартует 10 мая в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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