Платини: «ВАР убивает судей»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, как относится к системе видеоповторов (ВАР) в футболе.

«Из-за ВАР теперь каждое касание считается фолом. Арбитры должны трактовать эпизоды на поле, а не у мониторов. Я бы оставил только технологии определения офсайда и гола. ВАР попросту убивает судей, их сейчас гораздо меньше, чем раньше. В конечном счете мы вообще останемся без них», - передает слова Платини La Stampa.

Напомним, что систему ВАР начали использовать в российском футболе с сезона-2018/2019. Впервые это произошло на матче Кубка России между «Уралом» и «Арсеналом».