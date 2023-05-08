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Платини: «ВАР убивает судей»

08 Мая 2023 • 13:17 Комментировать

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, как относится к системе видеоповторов (ВАР) в футболе.

«Из-за ВАР теперь каждое касание считается фолом. Арбитры должны трактовать эпизоды на поле, а не у мониторов. Я бы оставил только технологии определения офсайда и гола. ВАР попросту убивает судей, их сейчас гораздо меньше, чем раньше. В конечном счете мы вообще останемся без них», - передает слова Платини La Stampa.

Напомним, что систему ВАР начали использовать в российском футболе с сезона-2018/2019. Впервые это произошло на матче Кубка России между «Уралом» и «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Мишель Платини
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