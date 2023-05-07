Назван главный судья матча «Реал» - «Манчестер Сити»

Стала известна судейская бригада, которая обслужит первый поединок между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-202/2023.

Главным рефери встречи назначен Артур Диаш. Помощники – Пауло Соареш и Педру Риберйру. Запасной арбитр – Даниэле Орсато. За систему ВАР отвечают Массимилиано Иррати и Тьягу Мартинш.

Примечательно, что Диаш трижды работал на матчах «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Первый поединок между «сливочными» и «горожанами» состоится во вторник, 9 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.