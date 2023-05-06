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Лига чемпионов

Почему на коронации короля Карла III играет музыка из Лиги чемпионов

06 Мая 2023 • 14:17 Комментировать

В субботу проходит коронация короля Карла III. Футбольные болельщики могут удивиться, услышав во время мероприятия музыку, которая звучит перед матчами Лиги чемпионов. Дело в том, что изначально композитор Георг Фридрих Гендель написал антем «Садок-священник» в 1727 году по случаю коронации Георга II. В 1992 году британец Тони Бриттен сделал аранжировку и придумал слова, создав таким образом гимн Лиги чемпионов. На коронации же звучит мелодия без слов.

Отметим, что уже на следующей неделе пройдут первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов: «Реал» примет «Манчестер Сити», а «Милан» - «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Карл III
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