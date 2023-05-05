Кечинов: «Если не разбегутся ключевые футболисты, то у «Наполи» будут шансы выиграть ЛЧ»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о перспективах «Наполи» в новом сезоне Лиги чемпионов.

По мнению эксперта, в нынешнем розыгрыше турнира «Наполи» показал хорошие результаты, «Милан» с большим трудом выбил неаполитанцев в четвертьфинале.

«Если не разбегутся ключевые футболисты — Кварацхелия, Осимхен и другие топовые игроки, у них будут великолепные шансы. Это очень серьезная команда», — цитирует Кечинова «Газета.Ру».

4 мая «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии, набрав 80 очков за 33 тура. Подопечные Лучано Спаллетти опережают идущий на втором место «Лацио» на 16 зачетных баллов.