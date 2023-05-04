Стоимость билетов на матч «Милана» с «Интером» достигает 3 тысяч евро

«Милану» и «Интеру» предстоит сразиться в полуфинале Лиги чемпионов, обе команды давно не поднимались так высоко.

И теперь в Милане царит настоящий ажиотаж в преддверии игры - местами нездоровый ажиотаж, потому что стоимость билетов на платформе Viagogo.com (там они подороже, но доступны в любой момент), как сообщает Corriere Della Sera, достигает трех тысяч евро - 3192 евро, если точно. Но это, конечно же, самые дорогие билеты - а обычные продаются по «бросовой» цене - 826 евро.

Напомним, что первый матч между «Миланом» и «Интером» состоится десятого мая, ответный - через неделю.