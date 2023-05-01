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Лига чемпионов

«Вольфсбург» - второй финалист женской Лиги чемпионов

01 Мая 2023 • 22:38 Комментировать

Лондонский «Арсенал» пропустил в дополнительное время матча с «Вольфсбургом», первый матч в Германии закончился вничью со счетом 1:1, второй также закончился вничью, но 2:2. По старым правилам «Вольфсбург» выходил в финал за счет большего количества голов в гостях, но сейчас немкам потребовалось доказать свое превосходство в дополнительное время - и они сделали это, забив третий мяч.

Теперь в финале немецкий клуб сыграет с каталонской «Барселоной», которая на прошлой неделе расправилась с лондонским «Челси». Финальный матч Лиги чемпионов будет сыгран в Эйндховене третьего июня. 

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Вольфсбург Арсенал Лондон Женский Футбол
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