«Вольфсбург» - второй финалист женской Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» пропустил в дополнительное время матча с «Вольфсбургом», первый матч в Германии закончился вничью со счетом 1:1, второй также закончился вничью, но 2:2. По старым правилам «Вольфсбург» выходил в финал за счет большего количества голов в гостях, но сейчас немкам потребовалось доказать свое превосходство в дополнительное время - и они сделали это, забив третий мяч.

Теперь в финале немецкий клуб сыграет с каталонской «Барселоной», которая на прошлой неделе расправилась с лондонским «Челси». Финальный матч Лиги чемпионов будет сыгран в Эйндховене третьего июня.