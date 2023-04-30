Мхитарян высказался о противостоянии против «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от предстоящего противостояния против «Милана» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это будут сложные игры, но мы сделаем все, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов», - приводит слова армянского футболиста DAZN.

Напомним, что миланский клуб в четвертьфинале по итогам двух матчей оказался сильнее лиссабонской «Бенфики».

Первый матч главного клубного европейского турнира между итальянскими командами состоится 10 мая, ответная игра назначена на 16 мая.

Во втором полуфинале сыграют «Реал» и «Манчестер Сити».