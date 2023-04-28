Шевченко верит, что «Милан» может повторить успех в Лиге чемпионов

Известный в прошлом украинский нападающий Андрей Шевченко считает, что «Милан» может повторить свой успех в Лиге чемпионов, как и двадцать лет тому назад ,когда там выступал Шевченко. Любопытно, но и тогда в полуфинале «Милану» пришлось сразиться с «Интером», в финале же клуб в серии пенальти одолел туринский «Ювентус».

- Да, история может повториться. Ключевыми игроками для этого станут Леау, Тонали или Жиру. Но также важны Браим Диас и Те Эрнандес. Они также проводят прекрасный сезон, - цитирует слова Андрея Шевченко pianetamilan.it.

Первый полуфинальный матч состоится десятого мая.