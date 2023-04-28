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Лига чемпионов

Шевченко верит, что «Милан» может повторить успех в Лиге чемпионов

28 Апреля 2023 • 01:53 Комментировать
Милан
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Интер Милан
10.05 22:00

Известный в прошлом украинский нападающий Андрей Шевченко считает, что «Милан» может повторить свой успех в Лиге чемпионов, как и двадцать лет тому назад ,когда там выступал Шевченко. Любопытно, но и тогда в полуфинале «Милану» пришлось сразиться с «Интером», в финале же клуб в серии пенальти одолел туринский «Ювентус».

- Да, история может повториться. Ключевыми игроками для этого станут Леау, Тонали или Жиру. Но также важны Браим Диас и Те Эрнандес. Они также проводят прекрасный сезон, - цитирует слова Андрея Шевченко pianetamilan.it.

Первый полуфинальный матч состоится десятого мая. 

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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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