Женская «Барселона» вышла в финал Лиги чемпионов

Женская «Барселона» стала первым финалистом женской Лиги чемпионов, после победы в первом матче с минимальным преимуществом каталонки вышли вперед и в середине второго тайма ответной игры. Причем гол забила все та же Каролин Хансен. Правда, через четыре минуты англичанки сравняли счет благодаря усилиям Гуро Рейтен, но большего добиться не смогли.

Теперь «Барселона» снова, как и год назад, сыграет в финале самого престижного европейского турнира - тогда она проиграла «Лиону». Соперником «Барсы» станут на этот раз либо англичанки из «Арсенал», либо немки из «Вольфсбурга».