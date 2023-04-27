Фердинанд: «Манчестер Сити» может победить любого соперника в АПЛ, но «Реал» - это другое»

Легендарный английский защитник Рио Фердинанд высказался относительно противостояния между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Сити» может победить любого соперника в Премьер-лиге. Они уже доказали это количеством очков, набранных в последние сезоны. Однако Лига чемпионов – это совсем другое дело. Им будет противостоять «Реал». Это великий клуб. Мадридцы могут вырвать победу из ничего. За «Реал» играют футболисты мирового уровня, у них достаточно опыта, чтобы победить «горожан», - передает слова Фердинанда AS.

Первый матч противостояния состоится в Мадриде 9 мая.