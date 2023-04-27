Мостовой назвал фаворита Лиги чемпионов

Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, какой клуб считает фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. По его мнению, самые высокие шансы на успех имеет «Манчестер Сити».

«Команда ни разу не брала ЛЧ. Хотя они потратили уже за миллиарды ради этой победы. Клуб такого уровня должен выиграть этот трофей. Поэтому в турнире у «Сити» чуть больше шансов, чем у остальных», - передает слова Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, что в полуфинале «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом». В другой паре путевку в финал турнира разыграют «Интер» и «Милан».