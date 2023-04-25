УЕФА рассматривает вариант с проведением финала Лиги чемпионов США. Об этом сообщает журналист Джон Оранд, ссылаясь на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

Финал Лиги чемпионов может пройти в США в сезоне 2025/2026. Стоит сказать, что в 2026 году США станет одной из стран, которые примут чемпионат мира. Также игры мундиаля пройдут в Мексике и Канаде.

Что касается ближайших розыгрышей Лиги чемпионов, то их финалы по обыкновению пройдут в Европе. Если брать текущий момент 2022/2023, то решающую битву за трофей примет Стамбул. В финале сойдутся победители дуэлей «Милан» - «Интер» и «Реал» - «Манчестер Сити».