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Лига чемпионов

Веденеев: «Не могу представить нынешний «Зенит» в Лиге чемпионов»

25 Апреля 2023 • 14:48 Комментировать

Бывший футболист Сергей Веденеев заявил, что не видит нынешний «Зенит» в Лиге чемпионов.

«На данный момент я не могу представить «Зенит» в Лиге чемпионов. Во-первых, у них очень мало серьезной соревновательной практики – в Лиге чемпионов «Зенит» столкнулся бы совершенно с другим сопротивлением. Ну и состав, разумеется, вызывает вопросы», — цитирует ВеденееваBobsoccer.

Как считает эксперт, после ухода из «Зенита» Деяна Ловрена у команды нет хорошего центрального защитника, помимо этого, нет серьезного нападающего.

«Зенит» набрал 58 очков за 24 тура и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубках.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев
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