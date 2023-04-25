Бенитес: «Шансы «Интера» и «Милана» - 50 на 50»

Испанский наставник Рафаэль Бенитес, в прошлом какое-то время успевший потренировать миланский «Интер», поделился своим мнением о том, как может сложиться для его бывшей команды полуфинальный матч против «Милана». Бенитес затрудняется выделить явного фаворита в предстоящем противостоянии.

- Фаворит? Я считаю, что в данной ситуации все 50 на 50. Есть много факторов, затрудняющих выбор фаворита. Менталитет, дерби, история противостояния. Трудно сказать, какая команда покажет себя лучше, потому что в том турнире они обе доселе показывали себя наилучшим образом, - цитирует слова Бенитеса итальянское новостное агентство ITASportPress.