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Бенитес: «Шансы «Интера» и «Милана» - 50 на 50»

25 Апреля 2023 • 05:31 Комментировать
Милан
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Интер Милан
10.05 22:00

Испанский наставник Рафаэль Бенитес, в прошлом какое-то время успевший потренировать миланский «Интер», поделился своим мнением о том, как может сложиться для его бывшей команды полуфинальный матч против «Милана». Бенитес затрудняется выделить явного фаворита в предстоящем противостоянии.

- Фаворит? Я считаю, что в данной ситуации все 50 на 50. Есть много факторов, затрудняющих выбор фаворита. Менталитет, дерби, история противостояния. Трудно сказать, какая команда покажет себя лучше, потому что в том турнире они обе доселе показывали себя наилучшим образом, - цитирует слова Бенитеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Рафаэль Бенитес
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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