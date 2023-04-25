Бонек оценил шансы «Милана» и «Интера» на победу в Лиге чемпионов

Экс-футболист «Ромы» и «Ювентуса» Збигнев Бонек рассказал, верит ли в успех миланских клубов в Лиге чемпионов.

«Интер» и «Милан» неожиданно добрались до полуфинальной стадии самого престижного еврокубка, где сыграют друг с другом. Триумфатор противостояния встретится в финале с победителем пары «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид.

«Одна из миланских команд уже точно окажется в финале, и я не могу сказать, что она обязательно проиграет там «Реалу» или «Манчестер Сити». Конечно, кто бы ни вышел в финал, фаворитом в нём будет не итальянская команда, но тем не менее», – приводит Football Italia слова Бонека.