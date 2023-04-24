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Лига чемпионов

Шевченко: «В миланском дерби никогда не было ненависти»

24 Апреля 2023 • 07:42 Комментировать

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко поделился мнением о предстоящем дерби между «Миланом» и «Интером» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Это будет удивительно противостояние. Хочу сказать, что в миланском дерби никогда не было ненависти. Между соперниками всегда было уважение, а также страсть и напряжение на поле», - передает слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Первый матч состоится 10 мая, а ответный пройдет 16 мая.

Добавим, что во втором полуфинале встретятся мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Интер Милан Милан
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