Шевченко: «В миланском дерби никогда не было ненависти»

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко поделился мнением о предстоящем дерби между «Миланом» и «Интером» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Это будет удивительно противостояние. Хочу сказать, что в миланском дерби никогда не было ненависти. Между соперниками всегда было уважение, а также страсть и напряжение на поле», - передает слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Первый матч состоится 10 мая, а ответный пройдет 16 мая.

Добавим, что во втором полуфинале встретятся мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити».