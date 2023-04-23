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Лига чемпионов

«Вольфсбург» и «Арсенал» сыграли вничью в полуфинальном матче женской Лиги чемпионов

23 Апреля 2023 • 18:40 Комментировать

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов в этот уик-энд немки из «Вольфсбурга» не смогли удержать быстро добытое преимущество в два мяча над лондонским «Арсеналом».

Уже к середине первой половины игры «волчицы» повели со счетом 2:0, но англичанки не сдались, сперва им удалось забить гол перед самым перерывом, а в середине второй половины встречи Стина Блэкстениус забила и второй гол «канонирок» (но совсем не канонерок!), и к ответному матчу интрига закручена до предела.

Во второй паре «Барселона» накануне, напомним, обыграла в гостях с минимальным преимуществом другой лондонский клуб, «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Арсенал Лондон Женский Футбол
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