Определён первый участник группового этапа Лиги чемпионов 2023/2024

Накануне «Црвена Звезда» досрочно завоевала титул чемпиона Сербии. Учитывая положение в таблице коэффициентов УЕФА, лучшая сербская команда в следующем розыгрыше Лиги чемпионов начнёт путь прямиком с групповой стадии. Таким образом, у фанатов «Црвены Звезды» есть сразу два повода для празднований.

«Црвена Звезда» стала первым участником группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/2024. Остальные прямые путёвки в сильнейший клубный турнир континента ещё предстоит разыграть.

Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов выступают 32 команды. Они будут разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой.