Капелло: «Интер» выглядит фаворитом, но у «Милана» есть Леау»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло поделился своим прогнозом на исход полуфинального противостояния Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Капелло, в прошлом руководивший «Миланом», считает «Интер» фаворитом - но лишь на бумаге.

- Кто фаворит противостояния? Я считаю, что «Интер» сильнее по составу, он опытнее, но у «Милана» есть такой футболист, как Леау, который в поединке один на один неудержим, и, в целом, у «Милана» больше выдумки, фантазии, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Миланом» пройдет десятого мая.