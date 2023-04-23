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Лига чемпионов

Капелло: «Интер» выглядит фаворитом, но у «Милана» есть Леау»

23 Апреля 2023 • 06:40 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
10.05 22:00

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло поделился своим прогнозом на исход полуфинального противостояния Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Капелло, в прошлом руководивший «Миланом», считает «Интер» фаворитом - но лишь на бумаге.

- Кто фаворит противостояния? Я считаю, что «Интер» сильнее по составу, он опытнее, но у «Милана» есть такой футболист, как Леау, который в поединке один на один неудержим, и, в целом, у «Милана» больше выдумки, фантазии, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Миланом» пройдет десятого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Фабио Капелло
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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