​«Бенфика» официально извинилась перед «Интером» за поведение своих фанов

«Бенфика» ехала в Милан с отчаянной миссией отыграться за поражение в первом матче с «Интером», игроки лиссабонского клуба очень старались, забив три мяча - но при этом они и пропустили три. Им очень энергично пытались помогать приехавшие из Лиссабона поклонники, учинившие свое собственное «сражение» на трибунах.

В ходе матча они очень активно «обстреливали» поклонников противоположной команды дымовыми шашками, невесть каким образом пронесенными на трибуны. Плотность «огня» была такой высокой, что после игры «Бенфике» даже пришлось официально извиниться, написав «покаянное письмо», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.