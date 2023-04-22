Женская «Барселона» выиграла в Лондоне первый полуфинальный матч Лиги чемпионов

В женкой Лиге чемпионов подоспело время полуфинальных матчей, первыми сразились «Челси» и «Барселона». Прошлогодний финалист турнира, «Барселона», оказалась лучше - уже на четвертой минуте норвежская нападающая Каролина Хансен забила гол, который оказался единственным в этой игре. Любопытно, что два года назад эти команды сражались в финале Лиги чемпионов, и тогда «Барселона» выиграла с разгромным счетом 4:0.

Ответный матч состоится уже в четверг, двадцать седьмого апреля, на поле «Барселоны». В другой паре, напомним, сыграют лондонский «Арсенал» и немки из «Вольфсбурга», первый матч пройдет в воскресенье.