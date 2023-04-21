Вальверде признали игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Информация размещена на страницах официального сайта УЕФА. В ответном четвертьфинальном матче против «Челси» (победа 2:0) уругваец отдал один голевой пас, пробежал 11,17 километра и показал 89% точности передач.

В борьбе за звание игрока недели Вальверде обошёл Рафаэла Леау («Милан»), Лаутаро Мартинеса («Интер») и Кевина де Брёйне («Манчестер Сити»).

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» будет играть против «Милана», а «Реал» - против «Манчестер Сити». Матчи пройдут в мае.