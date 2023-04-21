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Лига чемпионов

Зеедорф: «Мне не терпится посмотреть сражение «Милана» с «Интером»

21 Апреля 2023 • 13:18 Комментировать (1)
Милан
...
Интер Милан
10.05 22:00

Бывший футболист как «Милана», так и «Интера» Кларенс Зеедорф с нетерпением ожидает встречу этих клубов в полуфинале Лиги чемпионов. Оба клуба уже давно не поднимались так высоко - «Милан» с 2007 года, «Интер» с 2010, собственно, это года последних побед в самом престижном клубном турнире Европы.

- Двадцать лет назад я сам играл в таком полуфинале. Тогда были две ничьи, но мы прошли в финал за счет гола на формально чужом поле. Тогда я сделал голевую передачу Шеве. И «Милан», и «Интер» заслужили такие высоты. Теперь мне не терпится увидеть полуфинальное сражение, а Италия возвращается в финал Лиги чемпионов, - цитирует слова Зеедорфа pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Кларенс Зеедорф
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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InterSan
21 Апреля 2023 в 14:07
И мне. И всем нам. Не терпится. Для обоих клубов - шанс взять ЛЧ означает не просрать деньги на следующий год. Так что будут биться не на жизнь, а на смерть. Отступать не куда.
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