Зеедорф: «Мне не терпится посмотреть сражение «Милана» с «Интером»

Бывший футболист как «Милана», так и «Интера» Кларенс Зеедорф с нетерпением ожидает встречу этих клубов в полуфинале Лиги чемпионов. Оба клуба уже давно не поднимались так высоко - «Милан» с 2007 года, «Интер» с 2010, собственно, это года последних побед в самом престижном клубном турнире Европы.

- Двадцать лет назад я сам играл в таком полуфинале. Тогда были две ничьи, но мы прошли в финал за счет гола на формально чужом поле. Тогда я сделал голевую передачу Шеве. И «Милан», и «Интер» заслужили такие высоты. Теперь мне не терпится увидеть полуфинальное сражение, а Италия возвращается в финал Лиги чемпионов, - цитирует слова Зеедорфа pianetamilan.it.