Жиру: «Это будет Дербиссимо»

Французский нападающий Оливье Жиру предвкушает полуфинальные матчи Лиги чемпионов против «Интера». Оба клуба уже давно не выходили в столь высокую стадию турнира - «Милан» шестнадцать лет, «Интер» - тринадцать. И оба рассматривают Лигу чемпионов как основной для себя турнир, учитывая, что в чемпионате шансов на победу уже практически нет.

- Это будет Дербиссимо, Милан будет гореть. Итальянский клуб в любом случае будет в финале ЛЧ. Город будет гудеть, и мы тоже, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Напомним, что в последний раз «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году.