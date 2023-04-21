Кроос провёл 150-й матч в еврокубках

Мадридский «Реал» успешно преодолел барьер четвертьфинала Лиги чемпионов, команда Карло Анчелотти обыграла лондонский «Челси», забив тому два безответных мяча. Эта игра стала юбилейной, 150-й в карьере Тони Крооса, немецкого полузащитника «Реала», в европейских турнирах.

В еврокубках он дебютировал еще в составе «Баварии», но большую часть матчей провел, конечно же, за «Реал», в который перебрался после успешного для себя и немецкой сборной чемпионата мира 2014 года в Бразилии. В 2016 году Кроос стал первым немцем, который выиграл Лигу чемпионов с двумя разными клубами - «Баварией» и «Реалом».