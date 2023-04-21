Тухель - всего лишь второй тренер в истории «Баварии», не выигравший ни одного из первых двух матчей в ЛЧ

Немецкий специалист Томас Тухель не очень удачно дебютировал у руля «Баварии», он выиграл лишь два из первых шести матчах у руля клуба. В эти шесть матчей входят и две игры против «Манчестер Сити», сперва «Бавария» проиграла 0:3, а в ответной игре добыла ничью.

Как оказалось, Тухель - лишь второй наставник в истории клуба, который не выиграл ни одного из первых двух матчей в самом престижном клубном турнире Европы после своего назначения.

Первым же был в сезоне 1998/1999 Оттмар Хитцфельд, но, тем не менее, тогда «Бавария» дошла до финала ЛЧ и проиграла «Манчестер Юнайтед» в легендарном матче - 1:2.