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Лига чемпионов

Президент «Интера» прокомментировал успех клуба

21 Апреля 2023 • 04:30 Комментировать
Интер Милан
3:3
Бенфика
окончен

Миланский «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, клуб обыграл «Бенфику» по сумме двух матчей, и этим очень доволен президент «Интера» Стивен Чжан. Он прокомментировал выступления клуба.

- Для нас полуфинал Лиги чемпионов значит очень много, как для руководства, так и для сотрудников клуба. Ведь мы начинали с игроками, которых никогда никто не знал в Европе. Лига чемпионов - самый трудный и самый престижный турнир. Мы мечтали о полуфинале. Сейчас надо постараться сделать еще больше, - цитирует слова Чжана итальянское новостное агентство ITASportPress.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Миланом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стивен Чжан
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