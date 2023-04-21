Президент «Интера» прокомментировал успех клуба

Миланский «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, клуб обыграл «Бенфику» по сумме двух матчей, и этим очень доволен президент «Интера» Стивен Чжан. Он прокомментировал выступления клуба.

- Для нас полуфинал Лиги чемпионов значит очень много, как для руководства, так и для сотрудников клуба. Ведь мы начинали с игроками, которых никогда никто не знал в Европе. Лига чемпионов - самый трудный и самый престижный турнир. Мы мечтали о полуфинале. Сейчас надо постараться сделать еще больше, - цитирует слова Чжана итальянское новостное агентство ITASportPress.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Миланом».