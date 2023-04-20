Хуммельс прокомментировал назначенные пенальти в матче «Бавария» - «Манчестер Сити»

Защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс высказался о судействе в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» - «Манчестер Сити».

Футболист написал на своей страничке в своей социальной сети, что в игре было поставлено два пенальти, но, как считает Хуммельс, никаких нарушений в этих эпизодах не было. Защитник добавил, что ненавидит такие моменты.

Напомним, «Манчестер Сити» по итогам двух матчей одолел «Баварию» (3:0, 1:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в котором сойдется в противостоянии с мадридским «Реалом». Во второй паре 1/2 финала турнира «Милан» сыграет с «Интером».