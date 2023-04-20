Гладилин: «Манчестер Сити» закономерно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив «Баварию»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал выход «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов. По итогам двух матчей «горожане» оказались сильнее «Баварии» (3:0, 1:1).

«Бавария», конечно, старалась, хотела достойно сыграть — может, даже не забить три мяча, но победить. Но Гвардиола, проработав столько лет в «Баварии», знал все эти построения, и результат закономерен», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Как считает эксперт, «Манчестер Сити» на данный момент находится в хорошей форме, нападающий команды Эрлинг Холанн регулярно забивает, поэтому «горожане» сейчас в числе фаворитов Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира подопечные Хосепа Гвардиолы сойдутся в двухматчевом противостоянии с мадридским «Реалом».