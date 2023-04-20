Бывший игрок «Интера» Бенуа Коэ в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от выхода «нерадзурри» в 1/2 финала Лиги чемпионов. По итогам двух встреч «Интер» оказался сильнее «Бенфики» (2:0, 3:3).

- Рад выходу «Интера» в полуфинал, команда вышла из сильной группы и прошла непростых соперников. Хорошо, что «Интер» забил быстрый гол, это сильно повлияло на игру «Бенфики», которой пришлось рисковать раньше времени, и она оставила в эти минуты много сил. Я говорил о том, что «Интеру» важно было не садиться в глубокую оборону, концовка игры показала, что могло бы случиться, сделай «Интер» так.

- Улучшатся ли теперь результаты в чемпионате?

- Надеюсь на это. На команду психологически давил четвертьфинал Лиги чемпионов, теперь этого давления нет, а полуфинал еще нескоро. «Интер» рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий год. Нужно исправлять ситуацию и побеждать в Серии А.

- Есть ли фаворит в противостоянии «Интера» и «Милана?

- Сейчас об этом говорить слишком рано. Для «Интера» будет лучше, если разговоров о полуфинале и мыслей о нем будет меньше, — сказал Коэ.