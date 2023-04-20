Гвардиола утешил игрока «Баварии» после вылета из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» прошёл «Баварию» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов (победа 3:0, ничья 1:1). После игры главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола утешил вингера мюнхенцев Лероя Сане. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях. На фот видно, что футболист очень огорчился из-за вылета – он даже вытирал слёзы с глаз.

Отметим, что Лерой Сане ранее выступал за «Манчестер Сити», поэтому Хосеп Гвардиола прекрасно его знает.

«Бавария» теперь сосредоточится на чемпионате Германии. Что до «Манчестер Сити», то в полуфинале Лиги чемпионов команда сразится с «Реалом».