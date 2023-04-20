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Лига чемпионов

Гвардиола утешил игрока «Баварии» после вылета из Лиги чемпионов

20 Апреля 2023 • 15:49 Комментировать
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» прошёл «Баварию» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов (победа 3:0, ничья 1:1). После игры главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола утешил вингера мюнхенцев Лероя Сане. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях. На фот видно, что футболист очень огорчился из-за вылета – он даже вытирал слёзы с глаз.

Отметим, что Лерой Сане ранее выступал за «Манчестер Сити», поэтому Хосеп Гвардиола прекрасно его знает.

«Бавария» теперь сосредоточится на чемпионате Германии. Что до «Манчестер Сити», то в полуфинале Лиги чемпионов команда сразится с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Лерой Сане
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