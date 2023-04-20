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Лига чемпионов

Де Брёйне подчеркнул максимализм Холанна

20 Апреля 2023 • 15:41 Комментировать
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» пробился в полуфинал Лиги чемпионов по итогам дуэли с «Баварией» (победа 3:0, ничья 1:1). В ответном матче Эрлинг Холанн забил гол, но не реализовал пенальти. Полузащитник «горожан» Кевин де Брёйне заявил, что норвежский форвард не будет доволен своим выступлением, несмотря на успех команды.

«Зная Холанна, он не будет доволен, ведь он не забил пенальти. Но игра закончилась, теперь нужно смотреть вперёд», - сказал де Брёйне журналистам после завершения матча в Мюнхене.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Реалом» - действующим обладателем трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн
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